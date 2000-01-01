Булатевич Лукьян Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Булатевич Зосим Лукьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Булатевич Емельян Лукьянович
Мать ребёнка: не указана
с. Салихи Васильковского уезда Киевской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Андреевна
Смерть
Неизвестно