Булатевич Лукьян Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатевич Лукьян Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Булатевич Зосим Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Булатевич Емельян Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

с. Салихи Васильковского уезда Киевской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Андреевна

Смерть
Неизвестно
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