Смирнов Семен Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Трефилий Семенович
Мать ребёнка: Смирнова Галина (Агафья) Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маковеева (Смирнова) Ульяна Семеновнв
Мать ребёнка: Смирнова Галина (Агафья) Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина (Смирнова) Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Смирнова Галина (Агафья) Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сибирцева (Смирнова) Зиновия Семеновна
Мать ребёнка: Смирнова Галина (Агафья) Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Смирнова Галина (Агафья) Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смирнова Галина (Агафья) Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1912
Мать ребёнка: Смирнова Галина (Агафья) Семеновна
Кропивницкий, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно