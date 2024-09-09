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Смирнов Семен Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Трефилий Семенович

Мать ребёнка: Смирнова Галина (Агафья) Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маковеева (Смирнова) Ульяна Семеновнв

Мать ребёнка: Смирнова Галина (Агафья) Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина (Смирнова) Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Смирнова Галина (Агафья) Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сибирцева (Смирнова) Зиновия Семеновна

Мать ребёнка: Смирнова Галина (Агафья) Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Смирнова Галина (Агафья) Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Кузьма Семенович

Мать ребёнка: Смирнова Галина (Агафья) Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Галина (Агафья) Семеновна

Рождение ребёнка
12.07.1912

Сын: Смирнов Петр Семенович

Мать ребёнка: Смирнова Галина (Агафья) Семеновна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно

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