Смирнова Галина (Агафья) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Галина (Агафья) Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Трефилий Семенович

Отец ребёнка: Смирнов Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маковеева (Смирнова) Ульяна Семеновнв

Отец ребёнка: Смирнов Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина (Смирнова) Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Смирнов Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сибирцева (Смирнова) Зиновия Семеновна

Отец ребёнка: Смирнов Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Смирнов Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Кузьма Семенович

Отец ребёнка: Смирнов Семен Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
12.07.1912

Сын: Смирнов Петр Семенович

Отец ребёнка: Смирнов Семен Яковлевич

Кропивницкий, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно

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