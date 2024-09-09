Смирнова Галина (Агафья) Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Трефилий Семенович
Отец ребёнка: Смирнов Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маковеева (Смирнова) Ульяна Семеновнв
Отец ребёнка: Смирнов Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина (Смирнова) Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Смирнов Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сибирцева (Смирнова) Зиновия Семеновна
Отец ребёнка: Смирнов Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Смирнов Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирнов Семен Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1912
Отец ребёнка: Смирнов Семен Яковлевич
Кропивницкий, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно