Новиков Петр Алексеев
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Новикова Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Новикова Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Новикова Настасья Петрова
Мать ребёнка: Новикова Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Новикова Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
1864
Сын: Новиков Федор Петров
Мать ребёнка: Новикова Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
1868
Сын: Новиков Иоан Петров
Мать ребёнка: Новикова Параскева Григорьева
Смерть
Неизвестно