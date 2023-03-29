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Новиков Петр Алексеев

Место рождения

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Новиков Алексей Васильев

Мать: Новикова Татаьяна Яковлева

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Параскева Григорьева

Рождение ребёнка
1853

Сын: Новиков Михаил Петров

Мать ребёнка: Новикова Параскева Григорьева

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Новиков Кузьма Петров

Мать ребёнка: Новикова Параскева Григорьева

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Новикова Настасья Петрова

Мать ребёнка: Новикова Параскева Григорьева

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1863

Сын: Новиков Стефан Петров

Мать ребёнка: Новикова Параскева Григорьева

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1864

Сын: Новиков Федор Петров

Мать ребёнка: Новикова Параскева Григорьева

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Новиков Иоан Петров

Мать ребёнка: Новикова Параскева Григорьева

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Смерть
Неизвестно

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