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Новикова Параскева Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Новиков Михаил Петров

Отец ребёнка: Новиков Петр Алексеев

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Новиков Кузьма Петров

Отец ребёнка: Новиков Петр Алексеев

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Новикова Настасья Петрова

Отец ребёнка: Новиков Петр Алексеев

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1863

Сын: Новиков Стефан Петров

Отец ребёнка: Новиков Петр Алексеев

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1864

Сын: Новиков Федор Петров

Отец ребёнка: Новиков Петр Алексеев

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Новиков Иоан Петров

Отец ребёнка: Новиков Петр Алексеев

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Петр Алексеев

Смерть
Неизвестно
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