Новикова Параскева Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Новиков Петр Алексеев
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Новиков Петр Алексеев
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Новикова Настасья Петрова
Отец ребёнка: Новиков Петр Алексеев
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Новиков Петр Алексеев
Рождение ребёнка
1864
Сын: Новиков Федор Петров
Отец ребёнка: Новиков Петр Алексеев
Рождение ребёнка
1868
Сын: Новиков Иоан Петров
Отец ребёнка: Новиков Петр Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно