Новиков Михаил Петров
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Новикова Агрипина Михайловна
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Новикова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
29.03.1897
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Никитина
Смерть
Неизвестно