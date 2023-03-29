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Новиков Михаил Петров

Место рождения

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Новиков Петр Алексеев

Мать: Новикова Параскева Григорьева

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Новикова Агрипина Михайловна

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Новикова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
29.03.1897

Сын: Новиков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Никитина

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Смерть
Неизвестно

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