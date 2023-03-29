Новикова Татьяна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Татьяна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Михаил Петров

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Новикова Агрипина Михайловна

Отец ребёнка: Новиков Михаил Петров

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Новикова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Новиков Михаил Петров

Рождение ребёнка
29.03.1897

Сын: Новиков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Новиков Михаил Петров

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Смерть
Неизвестно

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