Новикова Татьяна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Новикова Агрипина Михайловна
Отец ребёнка: Новиков Михаил Петров
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Новикова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Новиков Михаил Петров
Рождение ребёнка
29.03.1897
Отец ребёнка: Новиков Михаил Петров
Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Смерть
Неизвестно