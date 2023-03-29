Новикова Татаьяна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Новиков Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Новикова Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Новиков Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Новиков Алексей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно