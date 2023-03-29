Новикова Татаьяна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова Татаьяна Яковлева

Новикова Татаьяна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Новиков Петр Алексеев

Отец ребёнка: Новиков Алексей Васильев

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Новикова Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Новиков Алексей Васильев

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Новиков Лазарь Алексевв

Отец ребёнка: Новиков Алексей Васильев

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Алексей Васильев

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close