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Новиков Лазарь Алексевв

Место рождения

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Новиков Алексей Васильев

Мать: Новикова Татаьяна Яковлева

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1871

Сын: Новиков Алексей Лазарев

Мать ребёнка: Новикова Федосья Яковлева

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1874

Сын: Новиков Дмитрий Лазарев

Мать ребёнка: Новикова Федосья Яковлева

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Новиков Федор Лазарев

Мать ребёнка: Новикова Федосья Яковлева

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Новикова Анна Лазарева

Мать ребёнка: Новикова Федосья Яковлева

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Новикова Василиса Лазарева

Мать ребёнка: Новикова Федосья Яковлева

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Федосья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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