Новиков Лазарь Алексевв
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Новикова Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Новикова Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Новикова Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Новикова Анна Лазарева
Мать ребёнка: Новикова Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Новикова Василиса Лазарева
Мать ребёнка: Новикова Федосья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно