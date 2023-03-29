Новикова Федосья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Новиков Лазарь Алексевв
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Новиков Лазарь Алексевв
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Новиков Лазарь Алексевв
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Новикова Анна Лазарева
Отец ребёнка: Новиков Лазарь Алексевв
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Новикова Василиса Лазарева
Отец ребёнка: Новиков Лазарь Алексевв
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно