Новикова Федосья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Федосья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Новиков Алексей Лазарев

Отец ребёнка: Новиков Лазарь Алексевв

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1874

Сын: Новиков Дмитрий Лазарев

Отец ребёнка: Новиков Лазарь Алексевв

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Новиков Федор Лазарев

Отец ребёнка: Новиков Лазарь Алексевв

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Новикова Анна Лазарева

Отец ребёнка: Новиков Лазарь Алексевв

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Новикова Василиса Лазарева

Отец ребёнка: Новиков Лазарь Алексевв

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Лазарь Алексевв

Смерть
Неизвестно
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