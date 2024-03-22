Новиков Алексей Васильев
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Новикова Татаьяна Яковлева
Рождение ребёнка
09.10.1835
Дочь: Новикова Правсковья Алексеева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Новикова Дарья Алексеева
Мать ребёнка: Новикова Татаьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Новикова Татаьяна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1852