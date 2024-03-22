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Новиков Алексей Васильев

Место рождения

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

1803

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Новиков Петр Алексеев

Мать ребёнка: Новикова Татаьяна Яковлева

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1835

Дочь: Новикова Правсковья Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Новикова Дарья Алексеева

Мать ребёнка: Новикова Татаьяна Яковлева

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Новиков Лазарь Алексевв

Мать ребёнка: Новикова Татаьяна Яковлева

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Татаьяна Яковлева

Якимово, Березниковская волость, Ростовский уезд
Смерть
1852
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