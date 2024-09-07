Сегал Ефим Самуилович ( Шмулевич ) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сегал Ефим Самуилович ( Шмулевич )

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Место рождения

Рыжаны, Житомирська область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Сегал Самуил ( Шмулий) Абрамович

Мать: Сегал Лия

Рыжаны, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сегал Мария Дмитриевна

Красная Яруга, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
18.05.1936

Дочь: Стеценко Люся Ефимовна

Мать ребёнка: Сегал Мария Дмитриевна

Красная Яруга, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
13.03.1938

Сын: Сегал Виталий Ефимович

Мать ребёнка: Сегал Мария Дмитриевна

Красная Яруга, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
С 1964 по Неизвестно
Смерть
1981
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рак горла

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