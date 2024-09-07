Сегал Ефим Самуилович ( Шмулевич )
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1981
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Сегал Самуил ( Шмулий) Абрамович
Мать: Сегал Лия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сегал Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.05.1936
Дочь: Стеценко Люся Ефимовна
Мать ребёнка: Сегал Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.03.1938
Мать ребёнка: Сегал Мария Дмитриевна
Место жительства
С 1964 по Неизвестно
Смерть
1981
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рак горла