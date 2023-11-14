Сегал Самуил ( Шмулий) Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сегал Абрам
Рождение ребёнка
07.01.01
Дочь: Стеценко Цилия Самуиловна ( Шмульевна)
Мать ребёнка: Сегал Лия
Фасова, Житомирская область, Володарско Волынский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сегал Ефим Самуилович ( Шмулевич )
Мать ребёнка: Сегал Лия
Рыжаны, Володарск Волынский рацон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сегал Бузя Самуиловна ( Шмульевна)
Мать ребёнка: Сегал Лия
Фасовая, Житомирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сегал Лия
Фасова, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сегал Лия
Смерть
1941
Кисловодск