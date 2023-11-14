Сегал Самуил ( Шмулий) Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сегал Самуил ( Шмулий) Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сегал Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.01

Дочь: Стеценко Цилия Самуиловна ( Шмульевна)

Мать ребёнка: Сегал Лия

Фасова, Житомирская область, Володарско Волынский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сегал Ефим Самуилович ( Шмулевич )

Мать ребёнка: Сегал Лия

Рыжаны, Володарск Волынский рацон
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сегал Бузя Самуиловна ( Шмульевна)

Мать ребёнка: Сегал Лия

Фасовая, Житомирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сегал Абрам Самуилович

Мать ребёнка: Сегал Лия

Фасова, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сегал Лия

Смерть
1941
Кисловодск
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