Сегал Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1911
Дата смерти23.02.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1936
Дочь: Стеценко Люся Ефимовна
Отец ребёнка: Сегал Ефим Самуилович ( Шмулевич )
Рождение ребёнка
13.03.1938
Отец ребёнка: Сегал Ефим Самуилович ( Шмулевич )
Смерть
23.02.1993
Кривой Рог, Дніпропетровська область