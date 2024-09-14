Сегал Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сегал Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1911

Дата смерти

23.02.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сегал Ефим Самуилович ( Шмулевич )

Красная Яруга, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
18.05.1936

Дочь: Стеценко Люся Ефимовна

Отец ребёнка: Сегал Ефим Самуилович ( Шмулевич )

Красная Яруга, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
13.03.1938

Сын: Сегал Виталий Ефимович

Отец ребёнка: Сегал Ефим Самуилович ( Шмулевич )

Красная Яруга, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
23.02.1993
Кривой Рог, Дніпропетровська область

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