Посохин Алексей Иванович 11.02.1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Посохин Алексей Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.02.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1820

Отец: Посохин Иван Власов

Мать: Посохина (Фокина) Екатерина Козмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.11.1848

Жена: Посохина (Некрасова) Авдотья Николаева

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Посохина) Наталия Алексеева

Мать ребёнка: Посохина (Некрасова) Авдотья Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1850

Дочь: (Посохина) Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Посохина (Некрасова) Авдотья Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Посохина) Татьяна Алексеева

Мать ребёнка: Посохина (Некрасова) Авдотья Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Посохин Иван Алексеев

Мать ребёнка: Посохина (Некрасова) Авдотья Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.07.1857

Сын: Посохин Сергей Алексеев

Мать ребёнка: Посохина (Некрасова) Авдотья Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1861

Сын: Посохин Матвей Алексеев

Мать ребёнка: Посохина (Некрасова) Авдотья Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.12.1862

Дочь: (Посохина) Варвара Алексеева

Мать ребёнка: Посохина (Некрасова) Авдотья Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Посохин Александр Алексеев

Мать ребёнка: Посохина (Некрасова) Авдотья Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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