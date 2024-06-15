Посохин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения11.02.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1820
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.11.1848
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Посохина) Наталия Алексеева
Мать ребёнка: Посохина (Некрасова) Авдотья Николаева
Рождение ребёнка
01.11.1850
Дочь: (Посохина) Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Посохина (Некрасова) Авдотья Николаева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Посохина) Татьяна Алексеева
Мать ребёнка: Посохина (Некрасова) Авдотья Николаева
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Посохина (Некрасова) Авдотья Николаева
Рождение ребёнка
10.07.1857
Мать ребёнка: Посохина (Некрасова) Авдотья Николаева
Рождение ребёнка
02.08.1861
Мать ребёнка: Посохина (Некрасова) Авдотья Николаева
Рождение ребёнка
02.12.1862
Дочь: (Посохина) Варвара Алексеева
Мать ребёнка: Посохина (Некрасова) Авдотья Николаева
Рождение ребёнка
1867
Сын: Посохин Александр Алексеев
Мать ребёнка: Посохина (Некрасова) Авдотья Николаева
Смерть
Неизвестно