Посохина (Фокина) Екатерина Козмина 14.11.1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Посохина (Фокина) Екатерина Козмина

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.11.1796

Дата смерти

15.10.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1796

Отец: Фокин Козьма Автономов

Мать: Фокина Христина Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посохин Иван Власов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.01.1811

Муж: Посохин Иван Власов

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Посохина) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Посохин Иван Власов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.06.1817

Дочь: (Посохина) Агрипена Ивановна

Отец ребёнка: Посохин Иван Власов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1820

Сын: Посохин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Посохин Иван Власов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1822

Дочь: (Посохина) Екатерина (Евд) Ивановна

Отец ребёнка: Посохин Иван Власов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.03.1825

Сын: Посохин Василий Иванович

Отец ребёнка: Посохин Иван Власов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1827

Дочь: (Посохина) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Посохин Иван Власов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Некрасова (Посохина) Марья Ивановна

Отец ребёнка: Посохин Иван Власов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.02.1830

Дочь: (Посохина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Посохин Иван Власов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1831

Сын: Посохин Петр Иванович

Отец ребёнка: Посохин Иван Власов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
15.10.1848
Причина смерти: водянкою

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