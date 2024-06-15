Посохина (Фокина) Екатерина Козмина
Место рождения
Дата рождения14.11.1796
Дата смерти15.10.1848
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1796
Отец: Фокин Козьма Автономов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Посохин Иван Власов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
01.01.1811
Муж: Посохин Иван Власов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Посохина) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Посохин Иван Власов
Рождение ребёнка
03.06.1817
Дочь: (Посохина) Агрипена Ивановна
Отец ребёнка: Посохин Иван Власов
Рождение ребёнка
11.02.1820
Отец ребёнка: Посохин Иван Власов
Рождение ребёнка
27.07.1822
Дочь: (Посохина) Екатерина (Евд) Ивановна
Отец ребёнка: Посохин Иван Власов
Рождение ребёнка
10.03.1825
Отец ребёнка: Посохин Иван Власов
Рождение ребёнка
14.06.1827
Дочь: (Посохина) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Посохин Иван Власов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Некрасова (Посохина) Марья Ивановна
Отец ребёнка: Посохин Иван Власов
Рождение ребёнка
14.02.1830
Дочь: (Посохина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Посохин Иван Власов
Рождение ребёнка
29.09.1831
Отец ребёнка: Посохин Иван Власов
Смерть
15.10.1848
Причина смерти: водянкою