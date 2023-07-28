Фокина (-) Христина Алексеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Фокин Сергей Козьмич
Отец ребёнка: Фокин Козьма Автономов
Рождение ребёнка
14.11.1796
Дочь: Посохина Екатерина Козмина
Отец ребёнка: Фокин Козьма Автономов
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Некрасова Катерина Козьмина
Отец ребёнка: Фокин Козьма Автономов
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Некрасова Акилина Козьмина
Отец ребёнка: Фокин Козьма Автономов
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1804
Сын: Фокин Андрей Козьмич
Отец ребёнка: Фокин Козьма Автономов
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Некрасова Наталья Козьмина
Отец ребёнка: Фокин Козьма Автономов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно