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Фокина (-) Христина Алексеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Фокин Сергей Козьмич

Отец ребёнка: Фокин Козьма Автономов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.11.1796

Дочь: Посохина Екатерина Козмина

Отец ребёнка: Фокин Козьма Автономов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Некрасова Катерина Козьмина

Отец ребёнка: Фокин Козьма Автономов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Некрасова Акилина Козьмина

Отец ребёнка: Фокин Козьма Автономов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Фокин Андрей Козьмич

Отец ребёнка: Фокин Козьма Автономов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Некрасова Наталья Козьмина

Отец ребёнка: Фокин Козьма Автономов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин Козьма Автономов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно