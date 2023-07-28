Посохина (Некрасова) Авдотья Николаева
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
03.11.1848
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталия Алексеева
Отец ребёнка: Посохин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1850
Дочь: Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Посохин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Татьяна Алексеева
Отец ребёнка: Посохин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Посохин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1857
Отец ребёнка: Посохин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1861
Отец ребёнка: Посохин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
02.12.1862
Дочь: Варвара Алексеева
Отец ребёнка: Посохин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Посохин Александр Алексеев
Отец ребёнка: Посохин Алексей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно