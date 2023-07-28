Посохина (Некрасова) Авдотья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посохина (Некрасова) Авдотья Николаева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Некрасов Николай Тимофеев

Мать: Некрасова Домника Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.11.1848

Муж: Посохин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталия Алексеева

Отец ребёнка: Посохин Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1850

Дочь: Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Посохин Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Посохин Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Посохин Иван Алексеев

Отец ребёнка: Посохин Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.07.1857

Сын: Посохин Сергей Алексеев

Отец ребёнка: Посохин Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1861

Сын: Посохин Матвей Алексеев

Отец ребёнка: Посохин Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.12.1862

Дочь: Варвара Алексеева

Отец ребёнка: Посохин Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Посохин Александр Алексеев

Отец ребёнка: Посохин Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно