Улитин Герасим Никаноров
Место рожденияТамбовская губерния Елатомский уезд с. Мокрое
Дата рожденияМежду 1878 и 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1878 и 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Улитина София Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семина (Улитина) Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Улитина София Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Улитина София Михайловна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Улитина София Михайловна
Рождение ребёнка
10.07.1912
Сын: Улитин Александр Герасимович
Мать ребёнка: Улитина София Михайловна
Смерть
Неизвестно