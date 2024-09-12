Улитин Герасим Никаноров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУлитин Герасим Никаноров

Улитин Герасим Никаноров

Место рождения

Тамбовская губерния Елатомский уезд с. Мокрое

Дата рождения

Между 1878 и 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1878 и 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Улитин Пётр Герасимович

Мать ребёнка: Улитина София Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семина (Улитина) Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Улитина София Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Улитин Ефим Герасимович

Мать ребёнка: Улитина София Михайловна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Улитин Иван Герасимович

Мать ребёнка: Улитина София Михайловна

Рождение ребёнка
10.07.1912

Сын: Улитин Александр Герасимович

Мать ребёнка: Улитина София Михайловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.