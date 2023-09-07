село Вялсы, Сасовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Вялсы

Сасовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Елатомский уезд
853Вялса, с. вл.при р. Цне.8143116394398Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Елатомский уезд, Вялсинская волость
305. Вялса, село бывшее владельческое, при реке Цне, дворов 164, жителей 970, волостное правление (уездный город в 95 верстах), церковь православная, школа

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Тамбовская губерния, Елатомский уезд, Вялсинская волость
село Вялса79335491278925222662518415

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Елатомский уезд, Вялсинская волость
село Вялсы«Сасовская» п.-т. кон.818

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сасовский район
371Вялсысело54°16'с.ш.42°00'в.д.N-38-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сасовский муниципальный район, Батьковское сельское поселение
61642415126с Вялсысело

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