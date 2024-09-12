Улитина София Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семина (Улитина) Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Улитин Герасим Никаноров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Улитин Герасим Никаноров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Улитин Герасим Никаноров
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Улитин Герасим Никаноров
Рождение ребёнка
10.07.1912
Сын: Улитин Александр Герасимович
Отец ребёнка: Улитин Герасим Никаноров
Смерть
Неизвестно