Улитина София Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улитина София Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семина (Улитина) Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Улитин Герасим Никаноров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Улитин Пётр Герасимович

Отец ребёнка: Улитин Герасим Никаноров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Улитин Ефим Герасимович

Отец ребёнка: Улитин Герасим Никаноров

Рождение ребёнка
1910

Сын: Улитин Иван Герасимович

Отец ребёнка: Улитин Герасим Никаноров

Рождение ребёнка
10.07.1912

Сын: Улитин Александр Герасимович

Отец ребёнка: Улитин Герасим Никаноров

Смерть
Неизвестно

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