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Улитин Александр Герасимович

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Место рождения

Тамбовская губерния Елатомский уезд с. Мокрое

Дата рождения

10.07.1912

Дата смерти

16.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1912

Отец: Улитин Герасим Никаноров

Мать: Улитина София Михайловна

Рождение ребёнка
06.03.1951

Сын: Улитин Николай Александрович

Мать ребёнка: Улитина (Сафронова) Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Улитин Валерий Александрович

Мать ребёнка: Улитина (Сафронова) Евдокия Ефимовна

Бракосочетание
05.10.1953

Жена: Улитина (Сафронова) Евдокия Ефимовна

Токурский поселковый совет Селемджинского района Амурской области
Рождение ребёнка
1954

Сын: Улитин Александр Александрович

Мать ребёнка: Улитина (Сафронова) Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
18.01.1955

Дочь: Канина (Улитина) Нина Александоровна

Мать ребёнка: Улитина (Сафронова) Евдокия Ефимовна

Смерть
16.07.1975
Причина смерти: Болезнь легких

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