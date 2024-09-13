Улитин Александр Герасимович
Место рожденияТамбовская губерния Елатомский уезд с. Мокрое
Дата рождения10.07.1912
Дата смерти16.07.1975
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1912
Отец: Улитин Герасим Никаноров
Мать: Улитина София Михайловна
Рождение ребёнка
06.03.1951
Сын: Улитин Николай Александрович
Мать ребёнка: Улитина (Сафронова) Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1952
Сын: Улитин Валерий Александрович
Мать ребёнка: Улитина (Сафронова) Евдокия Ефимовна
Бракосочетание
05.10.1953
Токурский поселковый совет Селемджинского района Амурской области
Рождение ребёнка
1954
Сын: Улитин Александр Александрович
Мать ребёнка: Улитина (Сафронова) Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
18.01.1955
Дочь: Канина (Улитина) Нина Александоровна
Мать ребёнка: Улитина (Сафронова) Евдокия Ефимовна
Смерть
16.07.1975
Причина смерти: Болезнь легких