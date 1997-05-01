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Блукис Анна Яновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1915

Дата смерти

01.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1915

Отец: Блукис Ян Янович

Мать: Блукис Альвина Давидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Захаров Николай Михайлович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
01.05.1997
Москва, город федерального значения Москва

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