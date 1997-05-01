Блукис Анна Яновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1915
Дата смерти01.05.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1915
Отец: Блукис Ян Янович
Мать: Блукис Альвина Давидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Захаров Николай Михайлович
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
01.05.1997
Москва, город федерального значения Москва