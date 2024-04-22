Захаров Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Николай Михайлович

Захаров Николай Михайлович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

30.11.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1910

Отец: Захаров Михаил Ильич

Мать: Захарова Вера Максимовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Блукис Анна Яновна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блукис Анна Яновна

Смерть
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close