Захаров Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.11.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1910
Отец: Захаров Михаил Ильич
Мать: Захарова Вера Максимовна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Блукис Анна Яновна
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блукис Анна Яновна
Смерть
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край