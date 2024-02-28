Блукис Ян Янович
Место рожденияНовороненбургская волость Веденский уезд Лифляндская губерния
Дата рождения23.01.1878 ст.
Дата смерти22.11.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
191
Рождение
23.01.1878 ст.
Отец: Блукис Ян
Новороненбургская волость Веденский уезд Лифляндская губерния
Рождение ребёнка
27.11.1915
Дочь: Блукис Анна Яновна
Мать ребёнка: Блукис Альвина Давидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блукис Альвина Давидовна
Смерть
22.11.1938
Владивосток, Владивостокский, Приморский край