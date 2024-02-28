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Блукис Ян Янович

Место рождения

Новороненбургская волость Веденский уезд Лифляндская губерния

Дата рождения

23.01.1878 ст.

Дата смерти

22.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
191

Сын: Блукис Александр Янович

Мать ребёнка: не указана

Рождение
23.01.1878 ст.

Отец: Блукис Ян

Мать: не указана

Новороненбургская волость Веденский уезд Лифляндская губерния
Рождение ребёнка
27.11.1915

Дочь: Блукис Анна Яновна

Мать ребёнка: Блукис Альвина Давидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блукис Альвина Давидовна

Смерть
22.11.1938
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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