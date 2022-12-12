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Розанов Василий Иванович

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Место рождения

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Розанов Иван

Мать: Розанова Епистимия

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розанова Евгения Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розанова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розанова Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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