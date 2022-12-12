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Розанов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Розанова Епистимия

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розанова Епистимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Константин Иванович

Мать ребёнка: Розанова Епистимия

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Василий Иванович

Мать ребёнка: Розанова Епистимия

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Розанова Епистимия

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Розанова Епистимия

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1924
Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
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