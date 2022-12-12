Розанов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Розанова Епистимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Розанова Епистимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розанов Константин Иванович
Мать ребёнка: Розанова Епистимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Розанова Епистимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розанов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Розанова Епистимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Розанова Епистимия
Смерть
1924