Розанова Епистимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Розанов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розанов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Розанов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Розанов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розанов Константин Иванович
Отец ребёнка: Розанов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Розанов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Розанов Иван
Смерть
Неизвестно