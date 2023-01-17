Розанова Епистимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова Епистимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Розанов Иван

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Розанов Иван

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Константин Иванович

Отец ребёнка: Розанов Иван

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Василий Иванович

Отец ребёнка: Розанов Иван

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Розанов Иван

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
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