Мамыкина (Сермачева) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Сермачева) Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сермачевъ Тимофей

Мать: Сермачева Марфа Макарова

Рождение ребёнка
11.01.1905

Сын: Мамыкинъ Григорий

Отец ребёнка: Мамыкинъ Никифоръ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1906

Сын: Мамыкинъ Семенъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Никифоръ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910

Сын: Мамыкинъ Илья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Никифоръ

Рождение ребёнка
06.03.1911

Дочь: Мамыкина Дарья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Никифоръ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Никифоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамыкинъ Никифоръ

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