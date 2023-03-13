Мамыкина (Сермачева) Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сермачевъ Тимофей
Мать: Сермачева Марфа Макарова
Рождение ребёнка
11.01.1905
Сын: Мамыкинъ Григорий
Отец ребёнка: Мамыкинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
01.02.1906
Сын: Мамыкинъ Семенъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1910
Сын: Мамыкинъ Илья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
06.03.1911
Дочь: Мамыкина Дарья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Никифоръ
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Никифоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамыкинъ Никифоръ