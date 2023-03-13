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Мамыкинъ Никифоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Мамыкинъ Иванъ

Мать: Титова Маремьяна

Рождение ребёнка
11.01.1905

Сын: Мамыкинъ Григорий

Мать ребёнка: Мамыкина Федосья

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1906

Сын: Мамыкинъ Семенъ

Мать ребёнка: Мамыкина Федосья

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910

Сын: Мамыкинъ Илья

Мать ребёнка: Мамыкина Федосья

Рождение ребёнка
06.03.1911

Дочь: Мамыкина Дарья

Мать ребёнка: Мамыкина Федосья

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Мамыкина Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамыкина Федосья

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