Мамыкинъ Никифоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Мамыкинъ Иванъ
Мать: Титова Маремьяна
Рождение ребёнка
11.01.1905
Сын: Мамыкинъ Григорий
Мать ребёнка: Мамыкина Федосья
Рождение ребёнка
01.02.1906
Сын: Мамыкинъ Семенъ
Мать ребёнка: Мамыкина Федосья
Рождение ребёнка
1910
Сын: Мамыкинъ Илья
Мать ребёнка: Мамыкина Федосья
Рождение ребёнка
06.03.1911
Дочь: Мамыкина Дарья
Мать ребёнка: Мамыкина Федосья
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Мать ребёнка: Мамыкина Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамыкина Федосья