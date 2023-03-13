Сермачева Марфа Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сермачева Марфа Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1899 г.р.
1904 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1899

Сын: Сермачевъ Иванъ

Отец ребёнка: Сермачевъ Тимофей

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.12.1904

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сермачевъ Тимофей

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сермачевъ Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сермачевъ Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамыкина Федосья

Отец ребёнка: Сермачевъ Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сермачевъ Тимофей

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