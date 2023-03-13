Сермачева Марфа Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1899
Сын: Сермачевъ Иванъ
Отец ребёнка: Сермачевъ Тимофей
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.12.1904
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сермачевъ Тимофей
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сермачевъ Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сермачевъ Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамыкина Федосья
Отец ребёнка: Сермачевъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сермачевъ Тимофей