Сермачевъ Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1899
Сын: Сермачевъ Иванъ
Мать ребёнка: Сермачева Марфа Макарова
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.12.1904
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Сермачева Марфа Макарова
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сермачева Марфа Макарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сермачева Марфа Макарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамыкина Федосья
Мать ребёнка: Сермачева Марфа Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сермачева Марфа Макарова