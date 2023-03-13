Сермачевъ Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сермачевъ Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Дети

1899 г.р.
1904 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1899

Сын: Сермачевъ Иванъ

Мать ребёнка: Сермачева Марфа Макарова

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.12.1904

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Сермачева Марфа Макарова

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сермачева Марфа Макарова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сермачева Марфа Макарова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамыкина Федосья

Мать ребёнка: Сермачева Марфа Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сермачева Марфа Макарова

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