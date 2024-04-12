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Некрасов Иван Петрович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Некрасов Петр Васильев

Мать: Некрасова Праскева Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.07.1847

Жена: Некрасова Мария Петрова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Некрасов Илья Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Мария Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.04.1853

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Мария Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Екатерина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1860
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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