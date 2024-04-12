Некрасов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Некрасов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Иванова
Бракосочетание
20.07.1847
Жена: Некрасова Мария Петрова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Некрасова Мария Петрова
Рождение ребёнка
23.04.1853
Мать ребёнка: Некрасова Мария Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1860