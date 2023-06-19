Некрасова (Пунина) Мария Петрова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Пунин Петр Филиппович
Мать: Пунина Марфа Емельянова
Бракосочетание
20.07.1847
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Некрасов Иван Петрович
Рождение ребёнка
23.04.1853
Отец ребёнка: Некрасов Иван Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно