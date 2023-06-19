Некрасова (Пунина) Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (Пунина) Мария Петрова

Некрасова (Пунина) Мария Петрова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Пунин Петр Филиппович

Мать: Пунина Марфа Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.07.1847

Муж: Некрасов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Некрасов Илья Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.04.1853

Сын: Некрасов Иван Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно