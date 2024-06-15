Некрасова Праскева Иванова 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова Праскева Иванова

Некрасова Праскева Иванова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

26.08.1814

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Петр Васильев

Рождение ребёнка
1804

Сын: Некрасов Иван Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1805

Сын: Некрасов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.08.1808

Сын: Некрасов Петр Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1811

Сын: Некрасов Яков Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1814

Дочь: (Некрасова) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.08.1814

Мы используем куки для улучшения работы сайта.