Некрасова Праскева Иванова
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти26.08.1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев
Рождение ребёнка
02.08.1805
Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев
Рождение ребёнка
08.08.1808
Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев
Рождение ребёнка
25.09.1811
Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев
Рождение ребёнка
27.07.1814
Дочь: (Некрасова) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Васильев
Смерть
26.08.1814