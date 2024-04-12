Некрасов Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения02.08.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1805
Отец: Некрасов Петр Васильев
Бракосочетание
22.01.1836
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Некрасов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
1846
Сын: Некрасов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
26.05.1851
Дочь: Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
03.08.1852
Сын: Некрасов Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
08.08.1854
Дочь: Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно