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Некрасов Андрей Петрович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.08.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1805

Отец: Некрасов Петр Васильев

Мать: Некрасова Праскева Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1836

Жена: Некрасова Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
1838

Сын: Некрасов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Некрасов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Некрасов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.05.1851

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1852

Сын: Некрасов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.08.1854

Дочь: Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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