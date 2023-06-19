Некрасова (Некрасова) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (Некрасова) Любовь Андреевна

Некрасова (Некрасова) Любовь Андреевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Некрасов Андрей Петров

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.01.1875

Сын: Некрасов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Нилович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.10.1882

Дочь: Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Нилович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Николай Нилович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно