Некрасова (Некрасова) Любовь Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Некрасов Андрей Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1875
Сын: Некрасов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Нилович
Рождение ребёнка
06.10.1882
Дочь: Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Нилович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно