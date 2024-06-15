Некрасова Гликерия Егорова 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова Гликерия Егорова

Некрасова Гликерия Егорова

Место рождения

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

05.01.1856

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Ефим Спиридонович

Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1799

Сын: Некрасов Петр Ефимович

Отец ребёнка: Некрасов Ефим Спиридонович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1800

Дочь: (Некрасова) Катерина Ефимовна

Отец ребёнка: Некрасов Ефим Спиридонович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1803

Дочь: Некрасова (Некрасова) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Некрасов Ефим Спиридонович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.03.1805

Сын: Некрасов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Некрасов Ефим Спиридонович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.04.1807

Дочь: (Некрасова) Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Некрасов Ефим Спиридонович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Некрасова) Елена Ефимова

Отец ребёнка: Некрасов Ефим Спиридонович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.11.1809

Дочь: (Некрасова) Анна Ефимова

Отец ребёнка: Некрасов Ефим Спиридонович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1812

Сын: Некрасов Семен Ефимович

Отец ребёнка: Некрасов Ефим Спиридонович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.09.1814

Дочь: (Некрасова) Вера Ефимова

Отец ребёнка: Некрасов Ефим Спиридонович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
05.01.1856
Причина смерти: старость

Мы используем куки для улучшения работы сайта.