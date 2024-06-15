Некрасова Гликерия Егорова
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти05.01.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1799
Отец ребёнка: Некрасов Ефим Спиридонович
Рождение ребёнка
23.11.1800
Дочь: (Некрасова) Катерина Ефимовна
Отец ребёнка: Некрасов Ефим Спиридонович
Рождение ребёнка
01.07.1803
Дочь: Некрасова (Некрасова) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Некрасов Ефим Спиридонович
Рождение ребёнка
25.03.1805
Отец ребёнка: Некрасов Ефим Спиридонович
Рождение ребёнка
29.04.1807
Дочь: (Некрасова) Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Некрасов Ефим Спиридонович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Некрасова) Елена Ефимова
Отец ребёнка: Некрасов Ефим Спиридонович
Рождение ребёнка
30.11.1809
Дочь: (Некрасова) Анна Ефимова
Отец ребёнка: Некрасов Ефим Спиридонович
Рождение ребёнка
23.03.1812
Отец ребёнка: Некрасов Ефим Спиридонович
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.09.1814
Дочь: (Некрасова) Вера Ефимова
Отец ребёнка: Некрасов Ефим Спиридонович
Смерть
05.01.1856
Причина смерти: старость