Некрасов Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения25.03.1805
Дата смерти05.02.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1805
Бракосочетание
28.01.1827
Рождение ребёнка
01.09.1828
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
14.05.1831
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
20.10.1832
Сын: Некрасов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
23.04.1834
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.02.1837
Причина смерти: горячкою