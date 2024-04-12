Некрасов Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Иван Ефимович

Некрасов Иван Ефимович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.03.1805

Дата смерти

05.02.1837

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1805

Отец: Некрасов Ефим Спиридонович

Мать: Некрасова Гликерия Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1827

Жена: Некрасова Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
01.09.1828

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.05.1831

Сын: Некрасов Семен Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.10.1832

Сын: Некрасов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.04.1834

Сын: Некрасов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
05.02.1837
Причина смерти: горячкою
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close