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Яков Емельянович

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Место рождения

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Емельян Степанович

Мать: не указана

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1727

Сын: Сидор Яковлевич

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1733

Сын: Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1736

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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