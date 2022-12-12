Яков Емельянович
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Емельян Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1727
Сын: Сидор Яковлевич
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно