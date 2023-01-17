Емельян Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельян Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1737

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Яков Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1708

Сын: Василий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
До 1737
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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