Емельян Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Яков Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Василий Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1737