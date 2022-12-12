Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1702 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Емельянович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1727

Сын: Сидор Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Емельянович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1733

Сын: Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Емельянович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1736

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Емельянович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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