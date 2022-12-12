Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Емельянович
Рождение ребёнка
1727
Сын: Сидор Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Емельянович
Рождение ребёнка
1733
Сын: Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Емельянович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Емельянович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно