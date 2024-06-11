Никульшин Максим Антипович
Место рождения
Дата рождения1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.
Отец: Никульшин Антип Никодимович/Акиндинович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829 ст.
Дочь: Никульшина Варвара Максимовна
Мать ребёнка: Никульшина Анна Филипповна
Место жительства
С 1830
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Никульшина Анна Максимовна
Мать ребёнка: Никульшина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Никульшин Василий Максимович
Мать ребёнка: Никульшина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Никульшин Федор Максимович
Мать ребёнка: Никульшина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Никульшин Карп Максимович
Мать ребёнка: Никульшина Анна Филипповна
Бракосочетание
После 1850
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Никульшина Любовь Максимовна
Мать ребёнка: Никульшина Настасья Ивановна
Смерть
Неизвестно