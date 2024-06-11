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Никульшин Максим Антипович

Место рождения

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: Никульшин Антип Никодимович/Акиндинович

Мать: не указана

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никульшина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: Никульшина Варвара Максимовна

Мать ребёнка: Никульшина Анна Филипповна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
С 1830
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Никульшина Анна Максимовна

Мать ребёнка: Никульшина Анна Филипповна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Никульшин Василий Максимович

Мать ребёнка: Никульшина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Никульшин Федор Максимович

Мать ребёнка: Никульшина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Никульшин Карп Максимович

Мать ребёнка: Никульшина Анна Филипповна

Бракосочетание
После 1850

Жена: Никульшина Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Никульшина Любовь Максимовна

Мать ребёнка: Никульшина Настасья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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