Никульшин Иван Антипович
Место рождения
Дата рождения1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.
Отец: Никульшин Антип Никодимович/Акиндинович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Никульшина Христинья Ивановна
Мать ребёнка: Никульшина Марфа/Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Никульшина Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Никульшина Марфа/Марья Ивановна
Место жительства
С 1830
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Никульшин Василий Иванович
Мать ребёнка: Никульшина Марфа/Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Никульшин Василий Иванович
Мать ребёнка: Никульшина Марфа/Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Никульшин Прокофий Иванович
Мать ребёнка: Никульшина Марфа/Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1843 ст.
Мать ребёнка: Никульшина Марфа/Марья Ивановна
Смерть
Неизвестно