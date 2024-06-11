Никульшин Иван Антипович 1801 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Никульшин Иван Антипович

Место рождения

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.

Отец: Никульшин Антип Никодимович/Акиндинович

Мать: не указана

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никульшина Марфа/Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Никульшина Христинья Ивановна

Мать ребёнка: Никульшина Марфа/Марья Ивановна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Никульшина Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Никульшина Марфа/Марья Ивановна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
С 1830
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Никульшин Василий Иванович

Мать ребёнка: Никульшина Марфа/Марья Ивановна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Никульшин Василий Иванович

Мать ребёнка: Никульшина Марфа/Марья Ивановна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Никульшин Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Никульшина Марфа/Марья Ивановна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Никульшин Филип Иванович

Мать ребёнка: Никульшина Марфа/Марья Ивановна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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