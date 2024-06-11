Никульшина Марфа/Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Никульшина Христинья Ивановна
Отец ребёнка: Никульшин Иван Антипович
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Никульшина Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Никульшин Иван Антипович
Место жительства
С 1830
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Никульшин Василий Иванович
Отец ребёнка: Никульшин Иван Антипович
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Никульшин Василий Иванович
Отец ребёнка: Никульшин Иван Антипович
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Никульшин Прокофий Иванович
Отец ребёнка: Никульшин Иван Антипович
Рождение ребёнка
1843 ст.
Отец ребёнка: Никульшин Иван Антипович
Смерть
Неизвестно