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Никульшина Марфа/Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никульшин Иван Антипович

Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Никульшина Христинья Ивановна

Отец ребёнка: Никульшин Иван Антипович

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Никульшина Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Никульшин Иван Антипович

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
С 1830
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Никульшин Василий Иванович

Отец ребёнка: Никульшин Иван Антипович

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Никульшин Василий Иванович

Отец ребёнка: Никульшин Иван Антипович

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Никульшин Прокофий Иванович

Отец ребёнка: Никульшин Иван Антипович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Никульшин Филип Иванович

Отец ребёнка: Никульшин Иван Антипович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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