Никульшин Василий Иванович 1831 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Никульшин Василий Иванович

Место рождения

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: Никульшин Иван Антипович

Мать: Никульшина Марфа/Марья Ивановна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никульшина Марина Михайловна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Никульшина Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Никульшина Марина Михайловна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Фельчакова (Никульшина) Евдокия (Авдотья) Васильевна

Мать ребёнка: Никульшина Марина Михайловна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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