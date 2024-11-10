Никульшин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Никульшина Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Никульшина Марина Михайловна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Фельчакова (Никульшина) Евдокия (Авдотья) Васильевна
Мать ребёнка: Никульшина Марина Михайловна
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно