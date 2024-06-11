Никульшин Василий Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Никульшин Антип Никодимович/Акиндинович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Сын: Никульшин Степан Васильевич
Мать ребёнка: Никульшина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Никульшин Осип Васильевич
Мать ребёнка: Никульшина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Никульшина Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Никульшина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Никульшина Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Никульшина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Никульшина Настасья Васильевна
Мать ребёнка: Никульшина Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно