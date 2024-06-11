Никульшин Василий Антипович 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никульшин Василий Антипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Никульшин Антип Никодимович/Акиндинович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никульшина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Никульшин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Никульшина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Никульшин Осип Васильевич

Мать ребёнка: Никульшина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Никульшина Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Никульшина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Никульшина Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Никульшина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Никульшина Настасья Васильевна

Мать ребёнка: Никульшина Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно

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