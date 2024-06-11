Никульшина Марина Антиповна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Никульшин Антип Никодимович/Акиндинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Аникей Иоанникий/Аникей Макарович
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный сын Марины Антиповны
Рождение ребёнка
1842
Сын: Никульшин Исай Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный сын Марины Антиповны
Смерть
Неизвестно