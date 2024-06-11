Никульшина Марина Антиповна 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никульшина Марина Антиповна

Место рождения

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Никульшин Антип Никодимович/Акиндинович

Мать: не указана

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Аникей Иоанникий/Аникей Макарович

Отец ребёнка: не указан

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
незаконнорожденный сын Марины Антиповны
Рождение ребёнка
1842

Сын: Никульшин Исай Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
незаконнорожденный сын Марины Антиповны
Смерть
Неизвестно

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