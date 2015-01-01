Илларионова Галина Гаврильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1958
Отец: не указан
Рождение ребёнка
06.05.1979
Дочь: Шергина Екатерина Вадимовна
Отец ребёнка: Шергин Вадим Васильевич
Рождение ребёнка
17.06.1981
Отец ребёнка: Шергин Вадим Васильевич
Рождение ребёнка
24.05.1984
Сын: Шергин Александр Вадимович
Отец ребёнка: Шергин Вадим Васильевич
Рождение ребёнка
24.05.1985
Отец ребёнка: Шергин Вадим Васильевич
Рождение ребёнка
09.05.1987
Отец ребёнка: Шергин Вадим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно