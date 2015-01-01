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Илларионова Галина Гаврильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1958

Отец: не указан

Мать: Илларионова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
06.05.1979

Дочь: Шергина Екатерина Вадимовна

Отец ребёнка: Шергин Вадим Васильевич

Рождение ребёнка
17.06.1981

Сын: Шергин Василий Вадимович

Отец ребёнка: Шергин Вадим Васильевич

Рождение ребёнка
24.05.1984

Сын: Шергин Александр Вадимович

Отец ребёнка: Шергин Вадим Васильевич

Рождение ребёнка
24.05.1985

Сын: Шергин Евгений Вадимович

Отец ребёнка: Шергин Вадим Васильевич

Рождение ребёнка
09.05.1987

Сын: Шергин Гаврил Вадимович

Отец ребёнка: Шергин Вадим Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шергин Вадим Васильевич

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