Илларионова Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
18.05.1958
Дочь: Илларионова Галина Гаврильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.02.1961
Дочь: Антонова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Антонов Петр Спиридонович
Рождение ребёнка
09.05.1962
Дочь: Антонова Мария Петровна
Отец ребёнка: Антонов Петр Спиридонович
Рождение ребёнка
11.04.1967
Отец ребёнка: Антонов Петр Спиридонович
Рождение ребёнка
05.05.1969
Дочь: Куличкина Ольга Петровна
Отец ребёнка: Антонов Петр Спиридонович
Смерть
1970