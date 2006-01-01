Илларионова Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлларионова Екатерина Павловна

Илларионова Екатерина Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Илларионов Павел Петрович

Мать: Илларионова Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
18.05.1958

Дочь: Илларионова Галина Гаврильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.02.1961

Дочь: Антонова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Антонов Петр Спиридонович

Рождение ребёнка
09.05.1962

Дочь: Антонова Мария Петровна

Отец ребёнка: Антонов Петр Спиридонович

Рождение ребёнка
11.04.1967

Сын: Антонов Петр Петрович

Отец ребёнка: Антонов Петр Спиридонович

Рождение ребёнка
05.05.1969

Дочь: Куличкина Ольга Петровна

Отец ребёнка: Антонов Петр Спиридонович

Смерть
1970
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close